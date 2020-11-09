Тюмень, , 15:12 — REGNUM Назначение Владимира Якушева полпредом президента Владимира Путина в Уральском федеральном округе позволит макрорегиону удерживать лидерские позиции в реализации национальных проектов, повысить инвестиционную привлекательность, добиться новых успехов в исполнении социальных гарантий. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Screenshot Vk.com/aleksandr__moor

Александр Моор отметил колоссальный управленческий опыт Владимира Якушева, и его глубокое знание специфики жизни округа и преимуществ каждого из шести регионов.

«Работать с Вами — почётно и ответственно. Уверен, Вы продолжите курс на динамичное развитие федерального округа. Рад возможности нового позитивного сотрудничества», — обратился к Якушеву в своём поздравлении тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Якушев 9 ноября был освобождён от должности главы Минстроя РФ. Владимир Путин назначил его своим полпредом в Уральском федеральном округе. Занимавший эту должность с 2018 года Николай Цуканов отправлен в отставку.

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