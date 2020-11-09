Москва, 9 ноября 2020, 15:04 — REGNUM В российские медицинские учреждения начали отгружать вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Об этом сегодня, 9 ноября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр добавил, что это первая поставка в промышленных масштабах, которые «наращиваются в ежедневном режиме».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работы над выпуском вакцины от нового коронавируса «Спутник V» в России ведут пять компаний. В их число вошли «Биннофарм», «Р-Фарм», «Биокад», «Генериум» и Центр им. Гамалеи.
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