Токио, , 15:04 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона игры Tekken 7. Об этом 9 ноября сообщает портал cybersport.ru.

Главной особенностью четвёртого сезона станет появление в игре новой героини по имени Кунимицу. Помимо неё, в Tekken 7 добавят ещё одну арену, а также изменят баланс всех существующих персонажей.

Напомним, четвёртый сезон стартует в Tekken 7 уже 10 ноября 2020 года. В игре также временно появится арена, посвящённая юбилею франшизы Pac-Man.

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