Нижний Новгород, , 15:01 — REGNUM Из-за осложнившейся из-за роста числа случаев коронавируса эпидемиологической ситуации студенты младших курсов Нижегородского медицинского колледжа организовали 15 отрядов волонтеров, которые помогают медорганизациям бороться с пандемией, сообщили в правительстве региона.

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Всего задействовано 207 студентов-медиков, которые оказывают помощь в работе горячих линий медицинских учреждений, в доставке медикаментов на дом амбулаторным больным, а также консультируют пациентов по вопросам, касающимся их передвижения.

По словам директора медколледжа Владимира Гречко, одновременно с этим учащиеся старших курсов работают в городских и областных больницах, принимающих заразившихся коронавирусом пациентов.