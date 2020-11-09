Ашхабад, , 14:59 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов открыл санаторий «Багабат» и в Ахалской области, сообщает информационное агентство «Туркмения сегодня».

В этот же день был открыт монумент Saglyk («Здоровье»). Во время открытия санатория глава государства призвал помнить народные способы профилактики болезни.

В новой здравнице будет действовать физиотерапевтическое отделение. Пациенты также смогут пройти процедуры водолечения и грязелечения. Отмечается, что «Багабат» построен к 25-летию независимости Туркмении.

Всего в республике работают восемь санаториев.