Монтрёй, Франция, , 14:59 — REGNUM Ремейк игры «Принц Персии: Пески времени» может выйти и на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 9 ноября сообщает сайт cybersport.ru, ссылаясь на информацию с портала resetera.

Информация о Switch-версии игры появилась на сайтах некоторых ритейлеров. Ожидается, что её релиз состоится 21 января 2020 года, одновременно с выходом «Песков времени» на других платформах.

Напомним, в ремейке «Песков времени» геймеров ожидают новая графика, анимации и улучшенное звуковое сопровождение. Он будет доступен на PC, PS4 и Xbox One.

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