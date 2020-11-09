Москва, , 14:58 — REGNUM В российских регионах с высокими показателями заболеваемости COVID-19 необходимо усилить режим ограничений, заявила 9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По её словам, к таким регионам относятся Архангельская, Магаданская, Сахалинская, Пензенская, Ульяновская, Костромская и Иркутская области, а также Карачаево-Черкесия, Коми, Хакасия, Ингушетия и Забайкальский край.

Попова уточнила, что в вышеперечисленных регионах административные санкции против нарушителей режима практически не применяются.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, всего в России выявлено 1 796 132 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 30 793 человека, выздоровели — 1 335 141. Всего было проведено более 65,2 млн тестов на коронавирус.

Отметим, ранее вирусолог, профессор научного центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что плато по числу случаев заражения в России будет достаточно продолжительным по времени.

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