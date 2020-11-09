Пермь, , 14:56 — REGNUM В микрорайоне Ива Перми 9 ноября на площадке, где строится жилой дом, погиб рабочий, сообщает 59.RU.

Во время работ оборвался трос подъемной люльки. Смертельные травмы получил находившийся в ней рабочий. Мужчина упал с высоты девятого этажа.

По факту несчастного случая полиция проводит проверку. Как отметили в компании «Девелопмент-Юг», стройплощадка по улице Сапфирной, 10 находится в зоне ответственности фактического исполнителя работ, согласно договору подряда. Он обеспечивает безопасность на стройке.