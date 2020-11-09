Москва, 9 ноября 2020, 14:47 — REGNUM Самой главной ценностью рынка страхования является надежность страховых компаний. В этом уверены 62% жителей России, приводит результаты исследования ИХ «Ромир».
Читайте также: Слабому доверию граждан России к страховым компаниям нашли объяснение
Также для заключающих страховые договора людей важна безопасность (54%), честность (53%) и социальная ответственность (46%) и статусность страховых компаний (32%).
Менее значимыми ценностями страхового рынка оказались индивидуальность (28%), простота (26%), достаток (25%), бережливость (19%) и образованность (18%).
Опрос проведен в октябре 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ в городских населенных пунктах свыше 100 тыс. жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году доверие граждан России к страховщикам было на уровне 65%.
Читайте также: Рынок страхования ждут изменения