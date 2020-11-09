Москва, , 14:46 — REGNUM В некоторых регионах требуется усилить санитарные ограничения из-за ситуации с коронавирусом, заявила 9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Самоизоляция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По её словам, в субъектах, в которых административные санкции практически не применяются и не введён запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сохраняются показатели заболеваемости выше среднероссийского уровня.

«Это Магаданская, Архангельская, Ульяновская области, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области. Карачаево-Черкесская республика, Республика Коми, Хакассия, Ингушетия, Забайкальский край», — сказала Попова.

По её словам, в ряде регионов при показателях, требующих введения ограничительных мер, этого не происходит.

«Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточные, где показатели распространения инфекции значительно выше», — отметила Попова.