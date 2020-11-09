Женева, Швейцария, , 14:51 — REGNUM Пандемия нового коронавируса в настоящее время перешла рамки обычной чрезвычайной ситуации в вопросах здравоохранения. Об этом 9 ноября заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии возобновляющей работу в Женеве 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в формате онлайн.

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"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, однако пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — заявил он.

Также Гебрейесус отметил, что вакцина от коронавирусной инфекции должна рассматриваться как «глобальное общественное благо, а не частный сырьевой товар», и уточнил, что пандемия в негативном ключе повлияла на борьбу с другими болезнями на планете — жёлтой лихорадкой в Габоне и Того, лихорадкой чикунгунья в Чаде, а также с корью в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, в настоящее время на планете выявлено в общей сложности 50 479 163 носителя новой коронавирусной инфекции.