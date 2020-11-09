Ашхабад, , 14:44 — REGNUM В Туркмении стартовали онлайн-курсы по фотографии и графическому дизайну для безработной молодежи, сообщили на сайте Программы развития ООН (ПРООН).

Онлайн-тренинги проводятся совместно с министерством труда и социальной защиты и молодежной организацией Туркмении. Курсы призваны помочь молодым людям, оказавшимся в сложной экономической ситуации.

Отмечается, что в тренингах принимают участие более 75 юношей и девушек из пяти регионов Туркмении, включая Ашхабад. Молодые люди получат навыки использования фотоаппарата и специального графического программного обеспечения.

Проект реализуется при финансовой поддержки Японии. В рамках программы обучение прошли более 600 молодых людей из стран Туркестана.