Сочи, Краснодарский край, 9 ноября 2020, 14:39 — REGNUM Городской округ Сириус в Сочи приобретает особый юридический статус федеральной территории для реализации национальных приоритетов, сообщила журналистам руководитель фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
Она уточнила, что в число задач входит создание благоприятных условий для выявления и развития талантов, работа по направлениям научно-технологического развития России, сохранение олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, обеспечение комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, повышения ее инвестиционной привлекательности.
По ее словам, в течение 5 лет фонд вместе с выдающимися педагогами, учеными, спортсменами и деятелями искусства создает и развивает углубленные профильные программы для школьников, транслирует лучшие практики по всей стране через программы повышения квалификации учителей и систему региональных центров по модели образовательного центра «Сириус». Проектные программы центра и программы научно-технологического университета «Сириус» нацелены на включение детей и молодежи в ведущие научные коллективы, занимающиеся разработкой инноваций по направлениям стратегии научно-технологического развития России. Благодаря таким возможностям школьники становятся соавторами научных статей, дающих начало новым технологиям, и патентов на изобретения, которые в перспективе смогут улучшить жизнь россиян.
Она добавила, что настоящая открытая городская среда дает возможности для апробации новых подходов, прежде всего, в жилищно-коммунальном хозяйстве, системах связи и благоустройстве.
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