Киев, , 14:36 — REGNUM В городе Сумы предприниматели перекрыли центральную улицу с требованием не ужесточать карантинные меры. Об этом сообщил 9 ноября телеканал «Суспильне».

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Журналисты отмечают, что участники акции держали в руках плакаты с надписями «Save ЧП», «Требуем сохранить бизнес» и «Хотим работать, а не попрошайничать». Кроме того, они потребовали не вводить обязательное наличие кассовых аппаратов у предпринимателей.

Напомним, Сумы находятся в «красной» зоне адаптивного карантина, остальная территория Сумской области — в «оранжевой» зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе группа «активистов» потребовала снести памятник Екатерине II.

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