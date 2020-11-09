Оренбург, , 14:31 — REGNUM В Оренбургской области период дистанционного обучения школьников (за исключением учеников 11-х классов) продлен еще на неделю. Соответствующее изменение губернатор внес 9 ноября в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

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Обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения при наличии технической возможности продлено до 23 ноября.

Школам-интернатам с учетом эпидемиологической обстановки в случае необходимости при наличии технической возможности рекомендовано использовать дистанционные образовательные технологии и (или) электронное обучение.

Напомним, после продолжительных осенних каникул с 9 ноября школьники начали получать образование в дистанционном режиме. Ученикам первых и вторых классов предоставили еще неделю отдыха.

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