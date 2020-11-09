Минск, , 14:32 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 983 и превысило 107 тыс. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы 107 262 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано четыре скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1011.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 91 353 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 2 707 573 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 996 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.