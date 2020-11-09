Париж, , 14:28 — REGNUM Около 1,8 млн случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировано во Франции. Таковы последние данные, опубликованные властями страны.

Скорая помощь. Франция Rama

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По этому показателю Франция вплотную приблизилась к России, где по данным на 9 ноября зафиксировано 1 млн 796 тыс. случаев заражения. Во Франции — 1,78 млн случаев, но 9 ноября статистику ещё не публиковали.

При этом французские врачи зарегистрировали гибель 40,4 тыс. человек, российские — около 30,8 тыс.

На первом место по числу зафиксированных случаев — 9,96 млн — остаются США. Умерших там — 237,5 тыс. человек. Далее идут Индия, где 8,55 млн заразившихся и 126,6 тыс. умерших, и Бразилия — 5,66 млн заражений и почти 162,4 тыс. смертей.

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