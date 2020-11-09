Ашхабад, , 14:27 — REGNUM Государственный департамент США выделит $44 470 на реставрацию средневековых рукописей и старопечатных книг в Туркмении, сообщили в посольстве США в Ашхабаде.

Грант выиграл Институт языка, литературы и национальных рукописей им. Махтумкули Академии наук Туркмении. Средства также пойдут на создание сервера для хранения фотографий рукописей и книг.

За четыре года планируется отреставрировать и законсервировать 80 рукописей. Отмечается, что гранты США позволили отреставрировать более 100 туркменских рукописных книг.

Посольский Фонд сохранения культуры при госдепе США оказывает помощь Туркмении с 2001 года. На средства фонда прошла реставрация караван-сарая Шелкового пути в Даяхатыне и крепости Шахрислам.