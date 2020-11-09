Москва, , 14:25 — REGNUM Более половины жителей Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии не соблюдают рекомендации Роспотербнадзора, введенные в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции. Около 55% населения ездят без масок в общественном транспорте и посещают без них торговые центры. Об этом заявила 9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Наряду с Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией в числе нарушителей масочного режима она назвала Пензенскую область, где отмечен такой же процент не носящих маски.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии число заболевших COVID-19 в октябре 2020 года в 2,5 раза выросло по сравнению с сентябрем. Это отметил на днях министр здравоохранения республики Казим Шаманов. В настоящее время в регионе выявляется ежедневно по 80−90 новых случаев заражения, что является крайне большим количеством для региона, население которого составляет около 460 тыс. человек.

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В Кабардино-Балкарии отмечается такая же сложная ситуация. Помимо прироста пациентов с диагнозом COVID-19, в регионе растет число случаев летального исхода. Так, если в Карачаево-Черкесии скончались всего 34 пациента с коронавирусом, то в Кабардино-Балкарии на 9 ноября их стало уже 163.

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