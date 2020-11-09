Тольятти, Самарская область, , 14:33 — REGNUM Чин закладки камня в основание нового храма состоялся в Тольятти. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, на месте будущего храма, который планируют возвести в Автозаводском районе, епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор совершил молебен.

Сообщается, что на территории нового храма планируют создать епархиальный центр Тольятти, в котором будут проводить духовно-просветительскую и образовательную деятельностью, работу с ребятишками и подростками. Кроме этого, здесь будут реализовываться проекты в области культуры.

Владыка Нестор выказал уверенность в том, что новый храм будет не только молитвенным местом, но и местом просвещения людей, в котором люди будут находить утешение и отраду.

По его словам, храма всегда несет духовную составляющую для людей. Поэтому, совершая чин закладки камня в основание церкви во славу преподобного Нестора Летописца исполняется давнее желание людей, чтобы это место было местом образования, просвещения, благополучия, культурного досуга и процветания.

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