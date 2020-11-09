Москва, , 14:22 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России остаётся напряжённой, сообщил 9 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Развёрнуто в стране 260 тыс. коек, 75% пациентов находятся на амбулаторном лечении», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ.

По его словам, занятость больничных коек в среднем составляет около 82%.