Москва, , 14:21 — REGNUM Ситуация в России с распространением коронавирусной инфекции остаётся крайне напряжённой. Об этом сегодня, 9 ноября, в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она уточнила, что рост заболеваемости продолжается в 33 регионах РФ, в 46 субъектах России отмечается стабилизация ситуации.

«Ситуация остаётся крайне напряжённой. В двух субъектах только мы видим фазу снижения заболеваемости», — добавила Попова.

Какие именно это регионы, не уточняется. Также, по словам главы Роспотребнадзора, в четырёх субъектах РФ рост числа заболеваний COVID-19 замедлился.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что ситуация с суточным приростом числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России улучшится не ранее, чем через месяц. При этом он не исключил, что на пике может быть и более 22 тыс. заболевших в день.

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 по состоянию на 9 ноября, в России был зарегистрирован новый коронавирусный «рекорд» — за сутки на территории страны было выявлено 21 798 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Это стало самым большим числом за всё время пандемии.

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