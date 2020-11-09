Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Жители Грузии на время действия комендантского часа для передвижения ночью, в случае острой необходимости, смогут получить пропуск. Об этом, как передает пресс-служба правительства, 9 ноября сообщил руководитель оперативного штаба при межведомственном координационном совете Грузии Александр Ходжеванишвили на брифинге.

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«Исходя из неотложной необходимости, наши граждане смогут получить разовый, временный пропуск для передвижения после 22:00 (21:00 мск), позвонив по номеру 1441», — сказал Ходжеванишвили.

Он отметил, что новая служба начнет действовать с 18:00 по местному времени (17:00 мск).

Сегодня, 9 ноября, в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти в рамках мер по профилактике пандемии коронавируса начнет действовать запрет на нахождение в общественных местах с 22:00 до 05:00. Исключение будет сделано для сотрудников жизненно важных служб, служб доставки и дальнобойщиков, перевозящих международные грузы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 ноября в Грузии выявили 60 680 случаев заражения коронавирусом, из которых 2927 — за последние сутки.

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