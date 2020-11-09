Красногорск, , 14:15 — REGNUM В Подмосковье студенты ВУЗов и колледжей будут переведены на дистанционное обучение. Об этом 9 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

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При этом удалённое обучение начнётся с 16 ноября 2020 года, отметил Воробьёв. Также он поблагодарил министерство обороны за оказание помощи региону в борьбе с коронавирусом.

«Отдельные слова благодарности Министерству обороны, которое в свое время приняло решение и выделило нам более 700 профессиональных врачей для работы в стационарах, которые мы создаем», — сказал Воробьёв.

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