Москва, , 14:12 — REGNUM Наличие специального сервиса — оформление мелких автоаварии без ГИБДД и бумаг — в электронном виде на всей территории РФ не повлечет изменения ПДД и гарантий не привлечения к административной ответственности, а также выплаты от страховых компаний, заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Тютюнникова Екатерина.

«В соответствии с п.2.5 ПДД при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.

При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности.

Находясь на проезжей части в Москве, особенно на МКАД водители нередко становятся жертвами повторных ДТП.

Несмотря на формулировку п. 2.6.1 ПДД, которая (при наличии определенных условий) обязывает водителя освободить дорогу, участники ДТП опасаются, что будут привлечены к административной ответственности по ст. 12.27 КоАП РФ, а за указанное правонарушение возможно получить до 15 суток.

Также существует риск получения штрафа за немотивированный съезд на обочину и стоянку, а доказывать свою правоту придется потом в суде.

Уменьшение количества жертв «повторных ДТП» возможно только при помощи комплексных мероприятий: изменение ПДД, закона об ОСАГО, правил оформления страхового дела и страхового возмещения, КоАП», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правила оформления незначительных ДТП в России могут скорректировать из-за случаев, когда люди гибнут при наезде на стоящие машины.

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