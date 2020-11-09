Сеул, , 14:14 — REGNUM Каждый пятый житель Южной Кореи ежедневно меняет защитную маску. Об этом сообщает KBS со ссылкой на консультационный центр Consumers Korea.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 22 по 26 октября среди 1000 человек в возрасте старше 20 лет, 35,6% респондентов меняют защитную маску раз в два дня, 23,8% — раз в три дня, 11,6% — раз в шесть дней или более, 2,7% — раз в четыре дня, 7,9% — раз в пять дней.

Известно, что только 18,4% опрошенных меняют защитные маски ежедневно.

Среди причин не частой смены маски респонденты отметили: редкие выходы в свет (34,7%), отсутствие проблем (включая заражения) после повторного ношения одной маски (25%), использование многоразовых масок (3,6%), загрязнение окружающей среды (0,1%).

Отмечается, что 35,5% опрошенных носят маски типа KF-94, 27,5% — типа KF-AD, 20,6% — одноразовые маски из нетканого материала, 10,7% — типа KF80, 5,5% — многоразовые маски.

Также 88,4% респондентов сообщили об использовании дезинфицирующих средств для рук не требующих смывания.