Москва, , 14:10 — REGNUM Правительство РФ выделит более 800 млн рублей для оснащения учреждений Роспотребнадзора новым оборудованием. Об этом 9 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

«Правительство выделяет свыше 800 млн рублей на закупку современного лабораторного оборудования для учреждений Роспотребнадзора. Оно будет использоваться для диагностики коронавирусной и других инфекций», — сказал премьер-министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Мишустина, раннее выявление заболевания позволит не только оказать человеку необходимую медицинскую помощь, но и помешать распространению инфекции.