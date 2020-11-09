Москва, 9 ноября 2020, 14:10 — REGNUM Правительство РФ выделит более 800 млн рублей для оснащения учреждений Роспотребнадзора новым оборудованием. Об этом 9 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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«Правительство выделяет свыше 800 млн рублей на закупку современного лабораторного оборудования для учреждений Роспотребнадзора. Оно будет использоваться для диагностики коронавирусной и других инфекций», — сказал премьер-министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По словам Мишустина, раннее выявление заболевания позволит не только оказать человеку необходимую медицинскую помощь, но и помешать распространению инфекции.