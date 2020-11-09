Варшава, , 14:10 — REGNUM Исследовательский центр SW Research провел опрос общественного мнения на предмет намерения сделать прививку от COVID-19. Оказалось, что 28,7% респондентов в Польше выразили готовность привиться. Об этом сообщает Forsal.

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«28,7% респондентов намерены сделать прививку от COVID-19, если такая вакцина появится и будет одобрена для использования; 33,2% не собираются прививаться и 38,1% пока не приняли решение по этому поводу», — говорится в сообщении по итогам исследования.

Исследователи также раскрывают, что не изъявили готовность делать прививку 35% женщин и 31% мужчин. Наиболее высокий процент отказывающихся от вакцинации наблюдается среди молодежи — почти каждый второй не намерен прививаться. Чаще отказываются от вакцинации также граждане с уровнем дохода выше среднего (выше 5 тысяч злотых в месяц, что соответствует 1,3 тыс. долларов США) — около 40%.

Опрос проводился 3−4 ноября. Анализ охватывал группу из 800 пользователей интернета, проживающих в Польше, старше 18 лет, представляющих разные регионы.