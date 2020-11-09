Грозный, , 14:05 — REGNUM В Чечне за прошедшие выходные резко выросло число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Если ранее ежедневный прирост заболевших не превышал 8−13 человек в сутки, то 7 ноября было выявлено 29 пациентов с COVID-19, 8 ноября — 32, а, по данным федерального оперативного штаба на 9 ноября, их стало уже 37 человек.

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При таком значительном приросте в Чечне ежедневно выписываются в связи с излечением гораздо меньше пациентов: так, за три выходных дня их стало всего 20 человек.

Общее число носителей коронавируса за все время пандемии в Чечне достигло 2849 человек, выздоровели из них 2146 пациентов. Не удалось спасти врачам 48 жителей республики.

Об ухудшении ситуации с заболеваемостью заявил и спикер парламента Магомед Даудов. Он подчеркнул, что, в случае если ситуация не выправится, придется прибегать к такой непопулярной мере, как введение режима самоизоляции.

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