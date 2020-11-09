Нижний Новгород, , 14:04 — REGNUM Первый руководитель духовного управления мусульман Нижегородской области Умар Идрисов скончался в возрасте 66 лет, передает корреспондент ИА REGNUM

Губернатор Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким муфтия в связи с его безвременной кончиной, подчеркнув при этом, что «вклад Умара Идрисова в развитие межнациональной дружбы народов Нижегородского региона сложно переоценить».

«Умар Идрисов навсегда останется в истории региона как один из самых ярких духовных лидеров. Он был очень образованным человеком, помогал другим найти свой путь к знанию, проводил серьезную просветительскую работу. Именно такой подход к вере и является залогом мирного и гармоничного развития общества в целом», — подчеркнул Никитин.

ИА REGNUM напоминает, что Умар Идрисов с 1991 по 1993 годы являлся главным имам-хатыбом нижегородской Соборной мечети. С 1993 по 2008 годы — возглавлял Духовное управление мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области. А с 2008 по 2012 годы был председателем совета улемов регионального муфтията.

Идрисов награжден орденом славы II степени совета муфтиев России, орденом Дружбы и орденом «За заслуги» Духовного управления мусульман России, благодарностями и грамотами правительства Нижегородской области.