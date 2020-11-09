Москва, , 14:03 — REGNUM В администрации президента РФ оставили без комментариев вопрос об отказе советнику главы госкорпорации «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в госизмене, сделать звонок своей матери в день её рождения. Как заявил 9 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, за этой информацией лучше обратиться в компетентные органы.

«Определение режима пребывания в СИЗО не является прерогативой главы государства или администрации президента», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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«Я могу вас переадресовать в компетентные органы, в обязанности которых входит определение такого режима», — добавил Песков.

Напомним, Ивану Сафронову не разрешили позвонить матери из СИЗО. По мнению ФСБ, в ходе разговора может произойти «скрытый обмен информацией» или выполнение «иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший журналист «Коммерсанта» Иван Сафронов был арестован в июле 2020 года по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в том, что с 2012 года он работал на чешскую разведку, которой передавал военно-техническую информацию о поставках российского вооружения для стран Африки. Конечным получателем информации от Сафронова якобы были Соединённые Штаты.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе дела обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.