Москва, , 14:01 — REGNUM Правительство России и губернатор должны сохранить объемы лечения и лекарственного обеспечения детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

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Отмечается, что необходимо обеспечить функционирование дополнительного механизма оказания медпомощи детям за счет средств, поступающих в федеральный бюджет в результате повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 1 января 2021 года.

Также правительству и губернаторам поручено бесплатно обеспечить лекарствами тяжелобольных детей и людей с коронавирусом, лечащихся дома под присмотром врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства 28 октября.

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