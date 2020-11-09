Краснодар, , 13:59 — REGNUM Защитные маски обязали носить в помещениях школ сотрудников и учеников власти Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 9 ноября. Исключением для детей сделали уроки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Маски учителя и ученики школ Краснодара должны носить в коридорах, местах массового пребывания людей, при входе и на выходе, а также во всех других местах, где отсутствуют рециркуляторы воздуха. Во время уроков детям разрешено находиться в классах без масок.

Добавим, что в регионе, в том числе в Краснодаре, ужесточается контроль за соблюдением режима повышенной готовности, в том числе за ношением масок в общественных местах.

За сутки в Краснодарском крае заражение коронавирусом подтверждено у 144 человек, общее число носителей инфекции с начала пандемии составило 18 631 человек, 12 092 пациента выздоровели, 478 человек скончались.