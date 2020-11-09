Красногорск, , 14:15 — REGNUM В каждом муниципальном образовании Подмосковья будет работать группа волонтеров. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

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Группы буду оказывать помощь пожилым людям, а также гражданам, которые попали в сложную жизненную ситуацию в период распространения коронавируса.

«Хочу отметить работу социальной службы, я знаю, что большое количество звонков делается тем, кто защищен меньше всего, кто проживает один, кто нуждается ввиду преклонного возраста в дополнительном внимании. Прошу ее дальше продолжать. Большая работа делается и волонтерами. Поэтому, главы: каждый из вас должен иметь команду волонтеров, которые помогают с рецептами, с продуктами», — сказал Воробьёв.