Белгород, , 14:00 — REGNUM Ещё 155 носителей коронавируса выявили в Белгородской области 9 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на 14 случаев больше, чем отмечено за предыдущие сутки. Выздоровели 44 пациента.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 12 тыс. 758. Завершили лечение выздоровлением 9925 человек.

В различных стационарах находятся 665 пациентов, в том числе 85 на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2089 человек.