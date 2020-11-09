Уфа, , 13:59 — REGNUM Компенсацию морального вреда после падения забора на ребенка на детской площадке взыскал суд с управляющей компании (УК) в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в Уфе летом прошлого года на спортивной площадке на трехлетнего ребенка упал металлический забор из-за неисправности крепежного элемента, который требовал замены. В следствие чего ребенок получил травму.

Сообщается, что отец малыша через суд потребовал компенсацию морального вреда. Эти требования были поддержаны прокуратура района.

В результате суд обязал управляющую компанию ООО «Теплый дом» выплатить компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей.

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