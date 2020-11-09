Ульяновск, , 13:48 — REGNUM В Ульяновской области в ближайшее время резко ухудшится погода. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные ульяновского центра по гидрометеорологии.

Спасатели отмечают, что в регионе объявляется жёлтый уровень опасности, утром и днем 10 ноября на дорогах местами ожидается образование гололедицы.

В ведомстве напоминают, что при гололедных явлениях пешеходам следует обратить внимание на свою обувь, передвигаться аккуратно по покрытым льдом улицам, а пожилым использовать трости с резиновым наконечником. Спасатели также констатируют, что в ненастье ухудшается видимость на трассах и повышается скользкость дороги, поэтому водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, по возможности отказаться от дальних поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная школа состоит из четырёх цветов. Зеленый уровень означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, оранжевый и красный цвета означают опасные и экстремально опасные погодные условия.