Горно-Алтайск, , 13:40 — REGNUM Глава Горного Алтая Олег Хорохордин на совещании с руководителями столицы республики и районов раскритиковал работу регионального оператора в связи со сложившейся в Горно-Алтайске ситуацией с вывозом мусора. По его словам, компания не отработала систему обратной связи с потребителями.

«Где обратная сторона? Где то, что вы вывозите? Я не вижу. Покажите мне и населению на этой неделе, что мусор вывозится, чтобы люди видели», — отметил он.

Руководитель региона призвал представителей регоператора снимать на телефон и выкладывать в социальные сети ролики о своей работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональный оператор по обращению с отходами Алтая не раз становился объектом критики за за невывоз мусора в срок и, как следствие, переполненные контейнеры.

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