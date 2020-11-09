Красногорск, , 13:41 — REGNUM Новые коечные места будут создаваться по всей территории Подмосковья. Соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, отмечено в телеглам-канале главы региона.

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«Количество коек для больных коронавирусом увеличивают по географическому принципу по всей территории Московской области», — сказано в сообщении.

Также было отмечено, что необходимые ресурсы на увеличение тестов ПЦР и покупку СИЗ в Подмосковье имеются.

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