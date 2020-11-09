Чебоксары, , 13:34 — REGNUM В Чувашии в ближайшее время изменится погода: после череды тёплых дней ожидаются морозы. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Метель Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, с 10 по 20 ноября средняя температура воздуха будет соответствовать климатической норме ноября и составит — 3 градуса мороза. Тёплую погоду «испортит» антициклон над Прибалтикой, который принесёт арктическую воздушную массу.

Похолодание будет сопровождаться небольшими осадками в виде снега, и из-за сильного западного ветра временами будет подниматься метель. По прогнозу, снег будет чуть ли не каждый день, и к 14−15 ноября может образоваться снежный покров высотой 2−4 см.

Синоптик-любитель отмечает, что в выходные, 14−15 ноября, по ночам воздух будет остывать до — 10 градусов мороза.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели потеплеет до +2 градусов, причиной станет североатлантический циклон.