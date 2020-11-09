Переволоцкий район, , 13:34 — REGNUM В Переволоцком районе Оренбургской области в отношении 17-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, несовершеннолетний водитель не справился с управлением автомобиля, и «Рено-Логан» врезался в стену магазина. Находившаяся в салоне 18-летняя пассажирке скончалась на месте.

В настоящее время 17-летний фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. Согласно санкции части 3 статьи 264 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.