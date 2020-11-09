Кострома, 9 ноября 2020, 13:23 — REGNUM Главный врач Костромской областной клинической больницы имени Королёва Михаил Алексеев отрицает информацию о нарушениях трудовых прав в больнице и смешениях тяжелобольных пациентов с людьми, заражёнными новой коронавирусной инфекцией — ИА REGNUM получило официальный ответ на публикацию «Больные COVID-19 лежат в общих палатах — костромские медики бьют тревогу».По словам Алексеева, в реанимации медучреждения выделен отдельный бокс для лечения беременных с пневмонией и отдельные палаты для пациентов с тяжелыми заболеваниями, у которых обнаружен COVID-19.
Главный врач подтвердил информацию о том, что в разное время в больнице из-за болезни персонала закрывались отделения нейрохирургии, гинекологии, и урологии. По его словам, медицинские работники заражались SARS-CoV-2 по бытовым контактам.
Жалобами врачей также заинтересовался департамент здравоохранения Костромской области. Однако, специалисты решили проверить закупки «необходимого количества средств индивидуальной защиты» в больнице, но не информацию о смешениях пациентов и нарушениях трудовых прав работников.
Напомним, ранее в редакцию ИА REGNUM обратилась группа врачей областной больницы. Медики утверждали, что заражённых новой коронавирусной инфекцией в больнице кладут в общие реанимационные отделения и палаты, где лечатся другие тяжелобольные пациенты. Также медработники опасались за свою жизнь и здоровье, возмущаясь тем, что факты заражения коронавирусом у них подтверждаются «где угодно, только не на работе».
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