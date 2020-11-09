Кострома, , 13:23 — REGNUM Главный врач Костромской областной клинической больницы имени Королёва Михаил Алексеев отрицает информацию о нарушениях трудовых прав в больнице и смешениях тяжелобольных пациентов с людьми, заражёнными новой коронавирусной инфекцией — ИА REGNUM получило официальный ответ на публикацию «Больные COVID-19 лежат в общих палатах — костромские медики бьют тревогу».По словам Алексеева, в реанимации медучреждения выделен отдельный бокс для лечения беременных с пневмонией и отдельные палаты для пациентов с тяжелыми заболеваниями, у которых обнаружен COVID-19.

По версии главврача костромской областной больницы, это место для переодевания медиков оборудовано с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности

«Это изолированные помещения, в которых принимаются все необходимые санитарно-эпидемическое меры безопасности, проводится дезинфекция. Помещение реанимации изолировано, место для переодевания медиков оборудовано внутри реанимации с соблюдением мер противоэпидемической безопасности, ведется постоянная обработка дезинфицирующими средствами. Сотрудники реанимации обеспечены средствами индивидуальной защиты, регулярно тестируются на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день ни одного случая заражения медперсонала реанимации не выявлено».

Главный врач подтвердил информацию о том, что в разное время в больнице из-за болезни персонала закрывались отделения нейрохирургии, гинекологии, и урологии. По его словам, медицинские работники заражались SARS-CoV-2 по бытовым контактам.

«Обращаю внимание, что в областной больнице на сегодня не выявлено ни одного случая заражения медперсонала от пациентов. В Костромской областной клинической больнице нет дефицита средств индивидуальной защиты, запас составляет на 3−4 месяца работы. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные постановлениями Правительства №415 и 484 для медиков за работу с COVID-19 — производятся в полном объеме.»

Жалобами врачей также заинтересовался департамент здравоохранения Костромской области. Однако, специалисты решили проверить закупки «необходимого количества средств индивидуальной защиты» в больнице, но не информацию о смешениях пациентов и нарушениях трудовых прав работников.

Напомним, ранее в редакцию ИА REGNUM обратилась группа врачей областной больницы. Медики утверждали, что заражённых новой коронавирусной инфекцией в больнице кладут в общие реанимационные отделения и палаты, где лечатся другие тяжелобольные пациенты. Также медработники опасались за свою жизнь и здоровье, возмущаясь тем, что факты заражения коронавирусом у них подтверждаются «где угодно, только не на работе».

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