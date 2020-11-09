Черкесск, , 13:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за минувшие сутки число подтвержденных тестов на COVID-19 составило 90. Последний раз такой высокий прирост был зафиксирован в республике 28 октября, сообщили 9 ноября в федеральном оперативном штабе.

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Еще 174 положительных теста на коронавирус были выявлены в предыдущие двое суток. Таким образом, общее число носителей коронавируса в регионе достигло 10 381 человека. В настоящее время «активными» больными в регионе являются 4125 человек. Из них в стационарах проходят лечение 928 пациентов.

Выздоровели за все время пандемии 6222 человека. Не удалось спасти врачам 34 жителя республики.

Министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов отметил, что по сравнению с сентябрем в октябре 2020 года прирост численности пациентов с коронавирусом вырос в 2,5 раза. Причиной такой ситуации он назвал беспечность граждан и отсутствие боязни заразиться.