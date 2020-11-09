Красногорск, , 13:23 — REGNUM В Подмосковье ЗАГСы и Многофункциональные центры (МФЦ) перевели на режим работы по предварительной записи. Об этом 9 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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"МФЦ работают по предварительной записи. У нас на прошлой неделе мы видели высокую динамику заболевания среди сотрудников МФЦ, но и люди, конечно, скапливаются», — заявил Воробьёв.

По мнению главы региона, эти ограничения приносят некоторые неудобства, но это гораздо лучше, чем полное закрытие центров.

«В связи с эпидемиологической обстановкой на предзапись переведен офис МФЦ в Протвино, — рассказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар. — Часть удаленных окон приема закрыта в Одинцово, чтобы укрепить работу офисов МФЦ в черте города. Остальные МФЦ пока продолжают работу в штатном режиме, но находятся на ежедневном контроле. По ним будут приниматься решения исходя из ситуации. Для региона важно сохранить работу многофункциональных центров, поэтому рекомендуем жителям соблюдать необходимые меры — минимизировать нахождение в местах скопления людей, носить средства защиты при посещении офисов МФЦ, не посещать офисы с симптомами ОРВИ».

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