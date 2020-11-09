Оренбург, , 13:18 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 9 ноября, выявлено 189 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Регион в очередной раз обновил «рекорд» (на 8 ноября зафиксировано 187 фактов за сутки).

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С конца марта в регионе зарегистрировано 19 238 носителей SARS-CoV-2. От коронавирусной инфекции оправились 16 725 пациентов, в том числе 178 за последние сутки.

На сегодняшний день больницах лечение получают 1 394 человека, из которых 340 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 39 пациентов, кислородную поддержку получает 581 пациент.

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