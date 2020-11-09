Екатеринбург, , 13:16 — REGNUM В администрации Екатеринбурга введён усиленный пропускной режим из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии местным СМИ.

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Теперь охрана пускает в здание только тех сотрудников, которые указаны в заранее составленном списке. В частности, не допускаются на работу те работники, которые находятся в отпусках или на больничном.

Из-за ужесточённого режима перед зданием мэрии собралась большая очередь на вход, передаёт интернет-газета Znak.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 839 смертей от COVID-19.

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