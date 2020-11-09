Красногорск, , 13:11 — REGNUM В Московской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции студенты колледжей будут переведены на дистанционную форму обучения. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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«Наша юридическая служба подготовила изменения в распоряжение. И студенты колледжей будут учиться дистанционно, как и вузы», — сказал Воробьев.

Градоначальник уточнил, что на дистант колледжи перейдут со следующей недели. Всего в регионе работают 49 таких учебных учреждений.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Подмосковье был продлён запрет на проведение спортивных мероприятий. Согласно постановлению губернатора Московской области от 6 ноября 2020 года, ограничение будет действовать до 22 ноября. Помимо спортивных под запрет также попало проведение физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий.

Также до 22 ноября продлён запрет на посещение музеев, включая музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи.