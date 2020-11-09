Нальчик, , 13:09 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие выходные и последние сутки скончались пять человек с осложнениями после COVID-19. В их числе 51-летний житель села Урвань, 75-летний житель города Нарткала, 71-летний сельчанин из Каменномостского, 64-летний житель селения Нижний Куркужин и 80-летний житель города Баксана. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 163, сообщил минздрав региона на своей странице в Instagram.

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По данным на 9 ноября, за прошедшие выходные число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 248. Общее число носителей вируса за все время пандемии достигло 10 854 человек. Выздоровели за это же время 7852 пациента, в том числе 54 из них — за минувшие сутки.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии численность «активных» больных составляет 2842 человека. Госпитализированы 1512 пациентов, в тяжелом состоянии в реанимациях находятся 92 из них.