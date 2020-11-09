Красногорск, , 13:11 — REGNUM Ежедневно в Подмосковье проводится около 35 тысяч ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается на сайте регионального правительства.

Тест-системы на коронавирусную инфекцию 75.ru

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"Каждую неделю мы наращиваем тесты, уже больше 35 тысяч в сутки тестов ПЦР. Вы знаете, что мы активно работаем про привлечению врачей, среднего медицинского персонала», — заявил Воробьев.

Также глава региона пообещал, что к 15 ноября в Подмосковье будет развернуто порядка 19 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

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