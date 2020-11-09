Архангельск, , 13:09 — REGNUM В Архангельской области число жертв COVID-19 выросло до 356. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Напомним, в регионе работает спецкомиссия по разбору летальных исходов пациентов с коронавирусом. Накануне состоялось очередное заседание.

«По итогам анализа 37 пакетов документов установлено, что 23 человека скончались от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, остальные — от иных заболеваний. Таким образом, по состоянию на 9 ноября в регионе официально подтверждено 356 летальных случаев от COVID-19», — сообщили в штабе.

За последние сутки в Архангельской области выявили 341 новый случай COVID — 19.